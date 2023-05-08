Криминал 08 мая 2023, 16:46 Блогера Нечаеву заподозрили в неуплате налогов Mash: блогера Ольгу Нечаеву заподозрили в неуплате налогов на 10 миллионов рублей Соцсети

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Налоговая служба заподозрила известного блогера Ольгу Нечаеву в неуплате налогов на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, ФНС занялась проверкой Нечаевой с середины марта из-за бизнес-схем с онлайн-курсами.

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Изначально проекты блогера оформили на ее тетю, потом владельцем стала мать женщины, а затем бизнес переписали на саму Ольгу.

Нечаева известна по марафону «Голые деньги», а также циклу онлайн-лекций по похудению. Ее аудитория в социальных сетях составляет четыре миллиона подписчиков.

В конце апреля при попытке покинуть Россию задержали блогера Елену Блиновскую по подозрению в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также в незаконной легализации средств в крупном размере. В настоящее время девушка находится под домашним арестом.

Ранее член Общественной палаты Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов ряда блогеров по подозрению в неуплате налогов.