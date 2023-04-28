Важное 28 апреля 2023, 18:04 Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня Пресненский суд отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня РИА «Новости»

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Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств блогер Елена Блиновская останется под домашним арестом до 26 июня. Такое решение по ходатайству следователей принял Пресненский районный суд Москвы.

Сторона обвинения запросила ввести запрет для обвиняемой на использование мобильной связи и интернета. Блиновской запретили публиковать посты на своих аккаунтах в социальных сетях даже через посредников.

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Прославившуюся своими «марафонами желаний» Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 рублей и незаконной легализации денежных средств. По версии следователей, весь свой заработок блогер проводила через зарегистрированных юрлиц, работающих по упрощенной схеме налогообложения.

После заведения уголовного дела блогер пыталась сбежать из России. Для прикрытия она купила билет в Узбекистан, а сама на арендованной машине отправилась в Белоруссию. Блиновскую задержали пограничники на контрольно-пропускном пункте в Смоленской области.

После возвращения в Москву блогер дала показания. Как сообщили в пресс-службе Следственного Комитета, фигурантка дела полностью признала свою вину и раскаялась.