Криминал 14 мая 2023, 10:55 Блиновскую уличили в попытках заработать на марафонах уже после ареста Shot: блогер Блиновская продолжила зарабатывать на проектах, несмотря на арест РИА «Новости»

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Арестованная блогер Елена Блиновская продолжила зарабатывать на своих проектах, несмотря на ограничение свободы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Входной билет на участие в них по-прежнему можно приобрести на сайте Блиновской, он стоит от 10 до 285 тысяч рублей.

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Представитель проекта по борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить команду Блиновской на возможные нарушения.

Несмотря на арест блогера, ее представители анонсировали запуск новой онлайн-игры 21 мая, за участие придется заплатить. Имена ведущих пока что неизвестны.

Блиновскую в апреле отправили под домашний арест до 26 июня. Следствие обвинило ее в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму в почти миллиард рублей.

В Московский городской суд поступила жалоба на домашний арест Блиновской, ее рассмотрят 22 мая.