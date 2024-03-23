Происшествия 23 марта 2024, 09:04 Более 120 пострадавших остались в больницах после теракта в Crocus City Hall Минздрав: 121 пострадавший при теракте в Crocus City Hall — в больницах Dmitry Golubovich / Global Look Press

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После теракта в Crocus City Hall в больницах остается 121 пострадавший. Среди них — трое детей, сообщили в Минздраве Московской области.

Еще три ребенка, по данным ведомства, скончались.

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Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли стрельбу по пришедшим на концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли более 60 человек, более 100 пострадали.

СК возбудил уголовное дело. О его расследовании уже доложили президенту России Владимиру Путину. Доклады главе государства предоставили руководители ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

С утра 23 марта в больницы начали приходить люди, чтобы сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall. Среди них — приезжие из других регионов страны.