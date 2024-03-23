Важное 23 марта 2024, 09:45 Список опознанных погибших в Crocus City Hall опубликуют в 10:00 Губернатор Воробьев: список опознанных погибших в теракте опубликуют в 10 утра

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В 10:00 по московскому времени будет опубликован список погибших в результате теракта в Crocus City Hall. В него попадут те, кого смогли опознать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Власти уточнят списки тех, кто сейчас находится в больницах столицы и Подмосковья. По мере поступления информации их будут обновлять, отметил губернатор.

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«На данный момент это 115 человек, в том числе пять детей», — добавил он.

По словам губернатора, в 10:00 в БЦ «Кубик» в помещениях фонда защитников отечества начнет работу Центр помощи. В нем родственники погибших и пострадавших смогут получить всю необходимую информацию. Обратиться в Центр можно будет по телефону: 122-0. Для звонков из Москвы будет действовать номер 8 (800) 550-50-30.

В это же время, подчеркнул Андрей Воробьев, опубликуют список погибших, которых удалось идентифицировать.

Вечером 22 марта на концерте группы «Пикник» неизвестные открыли огонь по зрителям. Вскоре после стрельбы в здании начался сильный пожар. Ночью 23 марта спасателям удалось локализовать очаг возгорания. Утром стало известно, что тушить остатки огня будут еще около полутора-двух часов.