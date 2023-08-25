Происшествия 25 августа 2023, 11:27 Грузовики отправили за обломками разбившегося в Тверской области бизнес-джета Пригожина РИА «Новости»: к месту крушения Embraer Legacy выехали грузовики и кран РИА «Новости»

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К месту крушения бизнес-джета Embraer Legacy и гибели 10 человек в Тверской области подъехали грузовики и подъемный кран. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Самолет с бизнесменом Евгением Пригожиным упал в селе Куженкино. Утром 25 августа, через два дня после аварии, туда отправили два грузовика и подъемный кран. Участок поля, где произошло крушение, по-прежнему остался под оцеплением Росгвардии и полиции.

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Бизнес-джет Embraer Legacy с тремя членами экипажа и семью пассажирами летел из Москвы в Санкт-Петербург, но упал в Тверской области. Следком возбудил уголовное дело. Криминалисты осмотрели место происшествия, Росавиации поручили заняться расшифровкой бортовых самописцев. Самолет имел разрешение на полеты.

Кроме Евгения Пригожина, на борту самолета находились его правая рука Дмитрий Уткин, охрана, оператор, логист ЧВК «Вагнер». Знакомая погибшей стюардессы рассказала «360» о том, что погибшая незадолго до вылета жаловалась на срыв графика.