Происшествия 23 августа 2023, 23:31 Рухнувший в Тверской области самолет имел разрешение на полет Росавиация: у рухнувшего в Тверской области самолета было разрешение на полет Телеканал «360»

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Самолет Embraer-135 (EBM-135BJ) летел на основании разрешения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что разрешение рейсу выдали в установленном порядке. Также агентство обнародовало список пассажиров самолета. Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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Летевший из Санкт-Петербурга в Москву борт Embraer Legacy разбился около поселка Куженкино Тверской области. По неуточненной информации, самолет начал падать с высоты девяти километров. Воздушное судно сопровождал другой борт, он долетел до столицы и приземлился в аэропорту Остафьево, который обслуживает частные рейсы.

Центральный главк Следственного Комитета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, движения и эксплуатации воздушного транспорта.