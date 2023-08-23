23 августа 2023, 20:06
Евгений Пригожин был в разбившемся под Тверью самолете — Росавиация
Росавиация: в разбившемся в Тверской области самолете был Евгений Пригожин
Росавиация сообщила, что в частном самолете, который разбился под Тверью, был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом написал ТАСС.
«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», — передали в ведомстве.
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По данным МЧС России, на борту находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли. Спасатели ведут поисковые работы.
Самолет летел из Москвы в Петербург. Причины падения частного самолета — неизвестны. Предположительно, судно принадлежало бизнесмену Евгению Пригожину.
Ранее «360» публиковал видео с моментом падения самолета в Бологовском районе Тверской области.
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Евгений Пригожин
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