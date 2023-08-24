24 августа 2023, 12:13
«Очень любила жизнь, животных и людей». Знакомая — о погибшей в Тверской области стюардессе
Источник «360»: разбившаяся в Тверской области стюардесса работала с 2011 года
Погибшая на борту бизнес-джета Embraer Legacy бортпроводница Кристина Распопова пришла в авиацию 12 лет назад. Ее знакомая рассказала «360», что женщина выбрала профессию в сознательном возрасте и очень любила жизнь.
«Кристина — это огонь! Смелость и отвага сочетались с добротой и душевностью. <…> Очень любила жизнь, животных и людей», — сказала она.
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По ее словам, стюардесса начала летную карьеру в 2011 году. Выбрала ее осознанно. Женщина опровергла информацию о беременности 39-летней Кристины Распоповой, оставшихся детях и мужьях — она развелась.
Кроме бортпроводницы погибли командир Алексей Левшин и второй пилот Рустам Каримов, полный список находившихся на борту людей опубликовала Росавиация. У первого остались жена и двое детей, второго — супруга, брак заключили четыре года назад.
Самолет Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург, но рухнул в селе Куженкино Тверской области. Погибли 10 человек, в том числе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Следком возбудил уголовное дело, специалисты занялись расшифровкой бортовых самописцев.
Авиация
Евгений Пригожин
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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