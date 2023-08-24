Эксклюзив 24 августа 2023, 12:13 «Очень любила жизнь, животных и людей». Знакомая — о погибшей в Тверской области стюардессе Источник «360»: разбившаяся в Тверской области стюардесса работала с 2011 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Погибшая на борту бизнес-джета Embraer Legacy бортпроводница Кристина Распопова пришла в авиацию 12 лет назад. Ее знакомая рассказала «360», что женщина выбрала профессию в сознательном возрасте и очень любила жизнь.

«Кристина — это огонь! Смелость и отвага сочетались с добротой и душевностью. <…> Очень любила жизнь, животных и людей», — сказала она.

Реклама

По ее словам, стюардесса начала летную карьеру в 2011 году. Выбрала ее осознанно. Женщина опровергла информацию о беременности 39-летней Кристины Распоповой, оставшихся детях и мужьях — она развелась.

Кроме бортпроводницы погибли командир Алексей Левшин и второй пилот Рустам Каримов, полный список находившихся на борту людей опубликовала Росавиация. У первого остались жена и двое детей, второго — супруга, брак заключили четыре года назад.

Самолет Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург, но рухнул в селе Куженкино Тверской области. Погибли 10 человек, в том числе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Следком возбудил уголовное дело, специалисты занялись расшифровкой бортовых самописцев.