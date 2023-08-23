Происшествия 23 августа 2023, 21:44 Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Тверской области СК: по факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело РИА «Новости»

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Следственный комитет по Тверской области возбудил уголовное дело по факту авиакрушения в селе Куженкино. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В разбившемся самолете было три члена экипажа и семь пассажиров. Спасатели обнаружили тела восьмерых погибших. По предварительным данным, выживших при крушении нет.

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Бизнес-джет вылетел из Москвы и следовал в Санкт-Петербург. Самолет разбился в селе Куженкино Тверской области. Росавиация сообщила, что в списке пассажиров значится имя и фамилия Евгения Пригожина.

СК России сообщил, что на место крушения самолета выехала следственная группа, проводятся все необходимые судебные экспертизы. Следователи установят причины авиакатастрофы.