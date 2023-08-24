Происшествия 24 августа 2023, 04:10 Криминалисты приступили к изучению обломков самолета в Тверской области Shot: криминалисты начали изучение обломков самолета в Тверской области Телеканал «360»

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На месте падения самолета вблизи села Куженкино Тверской области установили прожекторы, криминалисты приступили к изучению обломков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, до начала работ экспертов территорию и останки самолета обследовали саперы в полной защите. Прожекторы установили над обломками фюзеляжа. Криминалисты также изучают тела погибших, которые еще находятся на месте крушения.

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Telegram-канал сообщил, что погибшие получили сильные повреждения, предположительно, опознание будут проводить по косвенным уликам или анализу ДНК.

На месте работали следователи СК России, им предстоит установить обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Расшифровкой «черных ящиков» с самолета займется Росавиация. Специальная комиссия занимается поиском бортовых самописцев.