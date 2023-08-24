Происшествия 24 августа 2023, 02:21 Стюардесса оказалась единственной женщиной в списке погибших при крушении самолета в Тверской области Baza: при крушении самолета Пригожина под Тверью погибла стюардесса Распопова Unsplash

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При авиакрушении в Тверской области погибла 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. Она оказалась единственной женщиной среди жертв, сообщил Telegram-канал Baza.

Кристина Распопова жила в Москве, но некоторое время назад переехала в Санкт-Петербург, устроившись в фирму «МНТ — Аэро». Предыдущее место ее работы было также связано с бизнес-авиацией.

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По данным Telegram-канала, за час до рейса стюардесса сообщила родным, что вылет их самолета по каким-то причинам задерживается. В соцсети она выложила фотографии из кафе аэропорта.

Самолет компании «МНТ — Аэро» разбился вечером 23 августа вблизи села Куженкино Тверской области. Среди пассажиров рухнувшего самолета был бизнесмен Евгений Пригожин. СК России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Спасатели вытащили из-под обломков тела всех пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета.