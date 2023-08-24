24 августа 2023, 02:21
Стюардесса оказалась единственной женщиной в списке погибших при крушении самолета в Тверской области
Baza: при крушении самолета Пригожина под Тверью погибла стюардесса Распопова
При авиакрушении в Тверской области погибла 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. Она оказалась единственной женщиной среди жертв, сообщил Telegram-канал Baza.
Кристина Распопова жила в Москве, но некоторое время назад переехала в Санкт-Петербург, устроившись в фирму «МНТ — Аэро». Предыдущее место ее работы было также связано с бизнес-авиацией.
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По данным Telegram-канала, за час до рейса стюардесса сообщила родным, что вылет их самолета по каким-то причинам задерживается. В соцсети она выложила фотографии из кафе аэропорта.
Самолет компании «МНТ — Аэро» разбился вечером 23 августа вблизи села Куженкино Тверской области. Среди пассажиров рухнувшего самолета был бизнесмен Евгений Пригожин. СК России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Спасатели вытащили из-под обломков тела всех пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета.
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Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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