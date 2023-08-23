Происшествия 23 августа 2023, 23:43 Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Все, что известно к этому часу Евгений Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области. Вместе с ним на борту находились еще шестеро пассажиров, в том числе командир ЧВК и правая рука Пригожина Дмитрий Уткин. Трое членов экипажа также погибли. «360» собрал все, что известно об авиакатастрофе к этому часу.

Евгений Пригожин погиб: что известно

Первые сообщения о крушении самолета в Бологовском районе Тверской области появились в Telegram-каналах около 19:20. Поначалу источники вступили в заочный конфликт. Одни утверждали, что разбился военный самолет, другие — что речь идет о бизнес-джете.

Реклама

СМИ быстро вычислили, что самолет принадлежал петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Первоначальная информация о трех погибших и четверых раненых быстро утратила актуальность. МЧС сообщило, что на борту лайнера находились семеро пассажиров и трое членов экипажа. А в Росавиации констатировали, что в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.

Петербургское издание «Фонтанка» через свои источники подтвердило отсутствие связи с Пригожиным у его подчиненных. По данным ресурса, на борту с предпринимателем находились Дмитрий Уткин, оператор, логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

Тела Пригожина и Уткина уже опознаны, сообщил «Царьград» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил, что основатель и командир ЧВК мертвы. Косвенно смерть Пригожина подтверждает активность Telegram-каналов, которые связывают с бизнесменом.

Росавиация опубликовала полный список находившихся на борту, это пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николаей Матусеев, Евгений Пригожин; члены экипажа: Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.

Крушение самолета Embraer Legacy в Тверской области: версии и причины

Официальной информации о причинах крушения самолета пока нет. Источник издания РБК заявил, что следствие рассматривает все версии произошедшего. Это значит, что среди них ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

«360» связался с очевидцами крушения. Один из них рассказал, что «слышал два громких взрыва и увидел, как падает самолет». По его словам, воздушное судно рухнуло на расстоянии около 15 километров от него. Еще одна очевидица также сообщила, что слышала звуки, похожие на взрыв.

«Мы туда пришли, там горит все, взрывается. Мы услышали хлопок, как он взорвался, и все… Нам показалось, что это гром. Потом мы почувствовали запах гари и поехали туда, потому что я сама медик. Возможно, там кому-то понадобилась бы помощь», — пояснила она.

Мятеж Пригожина

В конце июня подконтрольные Евгению Пригожину бойцы ЧВК «Вагнер» устроили вооруженный мятеж. Они, в частности, взяли под контроль ряд военных объектов в Ростове-на-Дону.

РИА «Новости»

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин свернул мятеж. Часть бойцов ЧВК сдалась ростовской полиции, а часть подписала контракт с Минобороны, а большинство по приглашению Лукашенко передислоцировались в Белоруссию.

Вторая смерть

Несколько лет назад информация о смерти Евгения Пригожина уже возникала в СМИ. Тогда в ДР Конго разбился военно-транспортный самолет, на борту которого, по некоторым данным, мог находиться бизнесмен.

Связи с ним некоторое время не было — впрочем, особо дотошные СМИ смогли выбить из приближенных к Пригожину признание, что «с шефом все в порядке». Но сам он все же подождал, чтобы вернуться в инфопространство удивительным признанием: «Где я был? Парился с телками в бане. А где вы меня искали?»