Глава Минтранса поручил усилить досмотр на Крымском мосту | 360°

Власть 08 октября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Глава Минтранса поручил усилить досмотр на Крымском мосту Глава Минтранса Савельев поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту СК РФ

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Глава Минтранса России Виталий Савельев поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту. Он добавил, что автомобильное движение по неповрежденной части конструкции можно запустить сегодня после 16 часов по московскому времени, сообщила пресс-служба министерства.

«Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра». — рассказали в министерстве. Там уточнили, что автомобильное движение запустят по одной полосе в реверсивном режиме.

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Около шести часов утра в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. СК сообщил, что жертвами ЧП стали три человека. По предварительной информации, это пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовым автомобилем. Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, которая займется расследованием инцидента и установлением причастных к его совершению.

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Россия должна жестко ответить на взрыв, заявил политолог Евгений Михайлов. Он добавил — вся страна ждет, что предпримут власти.

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