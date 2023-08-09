Происшествия 09 августа 2023, 19:51 Родственникам погибшей при взрыве в Сергиевом Посаде пообещали помощь и поддержку Глава Сергиево-Посадского округа Акулов: родным погибшей при взрыве окажут помощь Телеканал «360»

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Семье погибшей при взрыве в Сергиевом Посаде 45-летней сотрудницы Загорского оптико-механического завода окажут помощь и поддержку. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

«Я приношу свои глубочайшие соболезнования семье погибшей. Мои коллеги — заместители на связи с родственниками, и мы обязательно окажем необходимую помощь и поддержку, — написал он.

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Женщина скончалась в реанимации, куда попала после взрыва. В тяжелом состоянии в Сергиево-Посадской больнице находятся три человека, двоих перевели в другие учреждения в отделения реанимации.

«Еще 10 человек остаются в отделениях под наблюдением врачей», — добавил Акулов.

Жители Сергиева Посада услышали взрыв около 10:40. Инцидент произошел на складе с пиротехникой, принадлежащем частной компании. Здание расположено на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

Ударной волной задело часть помещений предприятия, в нескольких соседних домах выбило окна, в офисах осыпались потолки. Повреждены 36 многоэтажек, управляющие компании начали обход.

Работников завода эвакуировали с места происшествия. Медицинская помощь понадобилась 56 людям. Трех человек извлекли из-под завалов, состояние некоторых из них медики оценили как тяжелое.

Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео. Очевидец рассказал о появлении «оранжевого шара» после хлопка. Следователи возбудили уголовное дело, расследование произошедшего продолжается.