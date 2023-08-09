Важное 09 августа 2023, 23:01 Искать будут всех. Спасатели продолжат всю ночь разбирать завалы в Сергиевом Посаде Источник «360»: работы по поиску людей под завалами в Сергиевом Посаде продолжатся ночью Телеканал «360»

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В результате взрыва на складе, принадлежащем частной компании, в Сергиевом Посаде без вести пропали восемь человек. Еще 60 получили ранения — им оказывают помощь. Одна из пострадавших умерла в больнице. Несмотря на наступление ночи, спасатели продолжат поиски людей под завалами. Что происходит на месте ЧП и в каком состоянии находятся госпитализированные — в материале «360».

Спасатели продолжат поиски

Около 200 человек продолжат разбирать завалы на месте взрыва в Сергиевом Посаде ночью, сообщил источник «360». Специалисты будут искать людей — по предварительной информации, пострадавшие еще могут находиться под обломками.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов заявил, что спасатели до сих пор не обнаружили восемь человек. Все они числятся пропавшими без вести.

Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова

Он уточнил, что в работах задействовали 64 человека. Днем на месте провели заседание специального штаба, а также состоялось совещание по восстановлению поврежденных домов. По итогам на территории округа ввели режим ЧС.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ. Нанесен урон объектам городской инфраструктуры», — рассказал Дмитрий Акулов и добавил, что местные власти зарегистрировали 235 обращений по поводу повреждений имущества.

Пострадавшим окажут помощь

Из всех обратившихся за медицинской помощью шестеро находятся в тяжелом состоянии, сообщали в пресс-службе Минздрава Московской области. Там отмечали, что на месте происшествия работали 23 бригады скорой помощи, которым помогали коллеги из центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации.

Одна из пострадавших скончалась, несмотря на попытки врачей спасти ее. Погибшей оказалась работница цеха № 54 Загорского оптико-механического завода, уточнили в администрации городского округа. По предварительным данным, женщина была в тяжелом состоянии — у нее были ожоги 100% тела.

Глава городского округа Дмитрий Акулов пообещал, что семье скончавшейся окажут необходимую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил родным женщины соболезнования.

Главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев рассказал, что в общей сложности госпитализировали 14 человек. Из них шестеро находятся в реанимации, остальных отправили в травматологическое отделение. Медики оценили их состояние как средней тяжести.

«Проводятся активные консультации с федеральными и областными учреждениями здравоохранения специализированного характера, — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, опознать удалось всех поступивших на лечение. Некоторых находящихся в реанимации пациентов пришлось ввести в состояние медикаментозной седации.

Что случилось в Сергиевом Посаде

Утром 9 августа горожане услышали мощный взрыв. Он прогремел на складе, принадлежащем частной компании. В результате повреждения получили здания, находящиеся на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории.

Речь идет о предприятии «Пиро-Росс». По предварительной информации, на принадлежащем компании складе могли с нарушением правил безопасности хранить взрывчатые вещества. Правоохранители связались с гендиректором Сергеем Чанкаевым, они продолжают устанавливать причины ЧП.

После взрыва власти сообщили, что информацию о пострадавших можно узнать по телефонам горячей линии. Спустя несколько часов пожар на месте локализовали, а СК возбудил уголовное дело.