Эксклюзив 10 августа 2023, 01:10 Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 9 Источник «360»: под завалами в Сергиевом Посаде может находиться девять человек Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова

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Девять человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил источник «360».

«На данный момент там девять пропавших без вести», — сказал собеседник.

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Официально эту информацию пока не подтверждали. Ранее глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов заявлял, что после взрыва пропали восемь человек.

В настоящий момент спасатели продолжают работы по разбору завалов. Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется, отметил Акулов.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 60 человек, 14 из них находятся в больниц е, состояние некоторых врачи оценивают как тяжелое. Одна пострадавшая, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице. Власти выразили ее семье соболезнования и пообещали помочь всем необходимым.