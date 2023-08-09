Важное 09 августа 2023, 17:30 Умерла одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде — СМИ Shot: в больнице скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде Телеканал «360»

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В больнице умерла 45-летняя пострадавшая в результате взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, у женщины были ожоги 100% тела.

В Минздраве Московской области ранее сообщали, что на месте происшествия работали 23 бригады скорой помощи, а также сотрудники центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. По данным министерства, шестеро пострадавших находились в тяжелом состоянии.

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва пострадали 56 человек. Он уточнил, что 30 пациентов находятся в стационаре, из них шесть — в реанимации. Еще 26 обратились в травмпункт, но госпитализация им не потребовалась.

Днем 9 августа на складе, принадлежащем частной компании в Сергиевом Посаде, прогремел взрыв. Получившие повреждения здания находятся на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

Ударная волна выбила стекла в соседних домах. К разборам завалов привлекли тяжелую технику. Губернатор Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим.