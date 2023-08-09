Эксклюзив 09 августа 2023, 10:54 «Секунд пять трясся дом». Очевидцы сообщили о взрыве в Сергиевом Посаде Очевидцы сообщили о взрыве в Сергиевом Посаде

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В соцсетях появились сообщения о взрыве в Сергиевом Посаде. По предварительной информации он произошел на территории оптико-механического завода, работников эвакуируют. Очевидцы рассказали «360», что в домах неподалеку «чуть не выбило стекла».

«Мы живем на Вознесенской. <…> У нас чуть окна не вылетели. <…> Муж говорит, взорвалось примерно в районе бывшего магазина „Карусель“», — сообщила одна из местных жительниц.

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Другой житель Подмосковья, Александр, отметил, что был в офисе в момент взрыва и после него на сотрудников «попадал пенокартон». В распоряжении «360» оказалось фото поврежденного потолка в кабинете.

Еще один очевидец подтвердил, что в его доме «задрожали стекла».

«На Кировке было слышно очень громко. И секунд пять трясся дом. На Зеленом стекла целые, но часть трубы ливневки отвалилась», — прокомментировал другой житель Сергиева Посада.

Очевидцы рассказали также, что взрыв был слышен даже в Троицкой Слободе, в одной из квартир «окна резко открылись от хлопка».