Эксклюзив 09 августа 2023, 14:13 Облако дыма и дождь из стекол. Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео

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На камеры видеонаблюдения попал момент взрыва в Сергиевом Посаде. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «360», видно, как посыпались стекла близлежащего дома и в небо взмыло облако серого дыма.

На видео попала проходившая мимо девушка. Услышав грохот, она тут же присела, а затем побежала.

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Ранее о моменте происшествия рассказал очевидец, слесарь Сергей Токарев. Он сообщил, что услышал сильный хлопок, и тотчас посыпались стекла, камни, обломки.

Взрыв случился сегодня на складе пиротехники. Пострадали более 40 человек. В больнице Сергиева Посада оказались 43 человека. Троих достали из-под завалов, их состояние оценивается как тяжелое. Один из пострадавших, Евгений, сообщил «360», что его доставили в медучреждение первым — при нем стали поступать звонки с информацией о других раненых. Евгению наложили четыре шва — его посекло осколками.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.