Важное 05 марта 2024, 12:58 Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Над Белгородской областью днем 5 марта сбили очередной украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон около 12:30.

Реклама

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник сбили между селами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском городском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Еще один беспилотник ВСУ утром ликвидировали над Курской областью.

В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявляли ракетную опасность. В Губкинском округе произошли взрыв и пожар на нефтебазе. По данным СМИ, по ней ударил украинский беспилотник. Оказался поврежден один резервуар. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближавшихся со стороны Украины беспилотников. Примерно через 40 минут ее отменили — угроза атаки исчезла.