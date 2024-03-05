05 марта 2024, 12:58
Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Белгородской областью днем 5 марта сбили очередной украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон около 12:30.
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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник сбили между селами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском городском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Еще один беспилотник ВСУ утром ликвидировали над Курской областью.
В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявляли ракетную опасность. В Губкинском округе произошли взрыв и пожар на нефтебазе. По данным СМИ, по ней ударил украинский беспилотник. Оказался поврежден один резервуар. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.
В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближавшихся со стороны Украины беспилотников. Примерно через 40 минут ее отменили — угроза атаки исчезла.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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