Важное 05 марта 2024, 12:04 Отбой авиационной опасности объявили в Воронеже Гусев: авиационную опасность в Воронеже отменили РИА «Новости»

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В Воронеже отменили авиационную опасность. Об этом написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — информировал он.

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Примерно за 40 минут до этого глава Воронежской области сообщил, что к региону приближаются беспилотники со стороны Украины. Для отражения возможной атаки привели в готовность силы и средства противовоздушной обороны.

О приближающихся дронах воронежцев также предупреждали вечером 29 февраля. Как оказалось, беспилотники так и не пересекли границу региона.

В двух округах Белгородской области утром 5 марта объявили ракетную опасность. Предупреждение распространялось на жителей Губкинского и Старооскольского городских округов. Жителей попросили не выходить из дома и не подходить к окнам. В Губкинском городском округе произошел взрыв на инфраструктурном объекте, после чего начался пожар. СМИ писали, что беспилотник атаковал нефтебазу. Пострадал один резервуар.