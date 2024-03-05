05 марта 2024, 10:52
Один резервуар пострадал при атаке БПЛА по нефтебазе в Белгородской области
МЧС: резервуар пострадал при атаке дрона по нефтебазе в Губкине
В результате атаки беспилотника по нефтебазе в Губкинском городском округе повреждения получил один из резервуаров. Об этом сообщили в МЧС России по Белгородской области.
«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар», — указали в ведомстве.
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Угрозы распространения огня нет. МЧС хватает сил и средств для ликвидации последствий ЧП. Пострадавших в результате возгорания на объекте нет.
Нефтебазу в Губкинском городском округе атаковал беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте ЧП произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте.
Также власти региона предупредили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. Главк МЧС призвал местных жителей не выходить лишний раз на улицу и находиться подальше от окон.
Беспилотники
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Россия
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