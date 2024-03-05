Важное 05 марта 2024, 11:05 Авиационную опасность объявили в Воронеже из-за приближения беспилотников Губернатор Гусев объявил об авиационной опасности в Воронеже

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В Воронеже объявили авиационную опасность. К городу приближаются беспилотники со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Он добавил, что для отражения возможной атаки привели в готовность силы и средства противовоздушной обороны.

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Вечером 29 февраля воронежцев также предупреждали о пяти приближающихся украинских беспилотниках и просили укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Позже выяснилось, что границу региона дроны не пересекли.

Еще один беспилотник ВСУ над Воронежем уничтожили в ночь на 18 февраля, никто не пострадал. А 17 февраля обломки сбитого БПЛА рухнули на крышу частного дома в городе. Власти пообещали помочь собственникам с ремонтом. В сборе обломков помогли местные жители. Взрывчатки не обнаружилось.

Утром 5 марта украинский беспилотник ликвидировали над Курской областью. В Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области объявили ракетную опасность.