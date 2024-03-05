Важное 05 марта 2024, 10:05 Беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о пожаре на объекте под Белгородом РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, на место прибыли аварийные службы. По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются. Причину взрыва Гладков не указал.

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«После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — проинформировал губернатор.

По информации Telegram-канала «112», загорелась нефтебаза в селе Долгое. В издании предположили, что взрыв произошел из-за удара беспилотника по инфраструктурному объекту.

Ранее украинские военные атаковали нефтебазу в Курской области. Из-за удара загорелись три резервуара с нефтепродуктами. На место оперативно прибыли огнеборцы, которые потушили пожар и не допустили распространения огня. Губернатор области Роман Старовойт поблагодарил спасателей за проделанную работу.