05 марта 2024, 10:32
Ракетную опасность объявили в двух округах Белгородской области
МЧС предупредило о ракетной опасности в двух округах Белгородской области
Ракетная опасность возникла в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом предупредило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.
«Внимание! Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — указали в ведомстве.
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Местных жителей попросили по возможности оставаться дома. Также в МЧС призвали людей не подходить к окнам.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о ЧП в Губкинском городском округе. По словам главы региона, после взрыва начался пожар на инфраструктурном объекте. Во время происшествия никто не пострадал, на место прибыли аварийные и оперативные службы.
По данным Telegram-канала «112», пожар начался на Губкинской нефтебазе в селе Долгое. Авторы канала уточнили, что предприятие подверглось атаке беспилотника.
МЧС РФ
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