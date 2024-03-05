Происшествия 05 марта 2024, 12:10 Пожар на нефтебазе в Губкинском округе Белгородской области потушили МЧС: открытое горение на нефтебазе в Губкинском округе ликвидировали РИА «Новости»

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Пожар на нефтебазе в Губкинском городском округе Белгородской области потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

«В настоящее время открытое горение на месте происшествия происшествия ликвидировано», — отчиталось ведомство.

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СМИ написали, что объект атаковал украинский беспилотник. Повреждения получил один резервуар. Никто не пострадал, угроза распространения огня отсутствовала.

Около 10:20 5 марта в Губкинском и Старооскольском городских округах объявляли ракетную опасность. Однако уже в 10:45 стало известно об ее отмене в Губкинском округе, а около 11:10 и в Старооскольском.

Авиационную опасность объявляли в Воронеже из-за приближения беспилотников со стороны Украины. Спустя примерно 40 минут ее отменили — опасность атаки дронов исчезла.

В тот же день беспилотник ВСУ уничтожили над Курской областью. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.