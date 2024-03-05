05 марта 2024, 12:10
Пожар на нефтебазе в Губкинском округе Белгородской области потушили
МЧС: открытое горение на нефтебазе в Губкинском округе ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Губкинском городском округе Белгородской области потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.
«В настоящее время открытое горение на месте происшествия происшествия ликвидировано», — отчиталось ведомство.
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СМИ написали, что объект атаковал украинский беспилотник. Повреждения получил один резервуар. Никто не пострадал, угроза распространения огня отсутствовала.
Около 10:20 5 марта в Губкинском и Старооскольском городских округах объявляли ракетную опасность. Однако уже в 10:45 стало известно об ее отмене в Губкинском округе, а около 11:10 и в Старооскольском.
Авиационную опасность объявляли в Воронеже из-за приближения беспилотников со стороны Украины. Спустя примерно 40 минут ее отменили — опасность атаки дронов исчезла.
В тот же день беспилотник ВСУ уничтожили над Курской областью. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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