Важное 05 марта 2024, 10:34 Беспилотник ВСУ уничтожили над Курской областью Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью утром 5 марта. Об этом сообщило Минобороны.

Дрон ликвидировали около 09:30.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчитались в ведомстве.

Кроме того, в двух городских округах Белгородской области — Губкинском и Старооскольском — объявили ракетную опасность. Жителей попросили по возможности оставаться дома и не приближаться к окнам. В Губкинском округе произошел взрыв на инфраструктурном объекте, начался пожар. Никто не пострадал. Официально причина ЧП не указывается. При этом СМИ написали, что все произошло на нефтебазе в селе Долгое и по ней ударил беспилотник, серьезно повредив один из резервуаров. На месте работают представители оперативных служб. К тушению пожара пришлось привлечь пожарный поезд.