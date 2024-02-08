Общество 08 февраля 2024, 08:39 Такера Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево RT: американского журналиста Карлсона заметили в аэропорту Шереметьево РИА «Новости»

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Американского журналиста Такера Карлсона заметили в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил RT.

В кадр представителей прессы попал момент, когда Карлсон входил в VIP-зал.

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Такер Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина 6 февраля. На сайте журналиста оно выйдет 9 февраля в 02:00. Анонс этой беседы, записанный Карлсоном на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя, набрал в соцсети более 50 миллионов просмотров за девять часов.

На Западе и в США на поступок Такера Карлсона отреагировали в основном негативно. По данным СМИ, журналист может попасть под санкции Евросоюза — ему могут запретить въезд в государства ЕС. Правда, миллиардера Илона Маска возмутила эта новость — он назвал Карлсона «видным американским журналистом», а возможные меры против него — оскорблением общественности в США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью. А обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил обеспокоенность по поводу возможных последствий выхода этой беседы.