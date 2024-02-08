Мир 08 февраля 2024, 06:01 Американский журналист испугался последствий интервью Путина Карлсону Журналиста MSNBC встревожил конечный итог интервью Путина Карлсону РИА «Новости»

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Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил обеспокоенность из-за последствий выхода интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы знаем некоторые вещи. Мы знаем, что Владимир Путин уже почти четыре года не давал интервью „легитимным“ западным журналистам. Такер Карлсон не журналист и не репортер, но он „играл“ одного из них на телевидении», — сказал Фиглюцци.

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Он отметил, что лидер России раньше работал в КГБ. Это указывает на то, что президент соглашается на дело только тогда, когда знает конечный итог. У Путина всегда есть определенная стратегия и цель.

«Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», — заявил журналист с тревогой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби усомнился, что диалог Путина и Карлсона следует публиковать в сеть. Также в журнале Newsweek заявили, что журналист может попасть под западные санкции после разговора с президентом России. В таком случае ему запретят въезд в страны ЕС.