07 февраля 2024, 12:59
Такер Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля
Песков: журналист Карлсон проинтервьюировал Путина 6 февраля
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина еще 6 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Да, я могу это подтвердить», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о том, действительно ли интервью состоялось накануне.
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Своими впечатлениями от него Песков делиться не стал, пояснив, что сотрудники СМИ смогут составить собственные позже, когда интервью будет подготовлено и выйдет.
Сам Такер Карлсон утром 7 февраля уклонился от вопроса прессы о том, записал ли он уже беседу с президентом России. Карлсон ответил лишь, что ему «нужно выпить кофе».
Ранее он анонсировал это интервью и рассказал, что в США не знают правды о происходящем на Украине и в России. Он добавил, что именно по этой причине и решил пообщаться с Путиным. Анонс набрал более 50 миллионов просмотров за девять часов. Коллега Такера Карлсона Алекс Джонс сообщил, что интервью длилось два часа.
Дмитрий Песков
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Такер Карлсон
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