Мир 07 февраля 2024, 08:41 Анонс интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов раз Kremlin Pool/Global Look Press

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Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона с анонсом интервью с президентом России Владимиром Путиным за девять часов набрало свыше 50 миллионов просмотров. Уже за первый час их было 5,2 миллиона.

Два часа спустя показатель вырос в четыре раза — до 20 миллионов, обратило внимание РИА «Новости».

Карлсон записал обращение на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя, в котором рассказал, что проинтервьюирует Путина. Он обосновал такую необходимость тем, что жители США не понимают, что происходит в России и на Украине. Карлсон также намеревается добиться беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Американские журналисты заявили, что якобы тоже постоянно пытаются взять интервью у президента России.

Такер Карлсон прибыл в Москву несколько дней назад. Сразу же появились слухи, что он хочет проинтервьюировать Владимира Путина. Сам журналист на прямой вопрос об этом ответил туманно: «Посмотрим».