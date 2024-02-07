07 февраля 2024, 08:41
Анонс интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов раз
Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона с анонсом интервью с президентом России Владимиром Путиным за девять часов набрало свыше 50 миллионов просмотров. Уже за первый час их было 5,2 миллиона.
Два часа спустя показатель вырос в четыре раза — до 20 миллионов, обратило внимание РИА «Новости».
Карлсон записал обращение на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя, в котором рассказал, что проинтервьюирует Путина. Он обосновал такую необходимость тем, что жители США не понимают, что происходит в России и на Украине. Карлсон также намеревается добиться беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Американские журналисты заявили, что якобы тоже постоянно пытаются взять интервью у президента России.
Такер Карлсон прибыл в Москву несколько дней назад. Сразу же появились слухи, что он хочет проинтервьюировать Владимира Путина. Сам журналист на прямой вопрос об этом ответил туманно: «Посмотрим».
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