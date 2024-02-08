Мир 08 февраля 2024, 04:26 Кирби усомнился, что интервью Путина Карлсону стоит выпускать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлосону следует выпускать. Его слова передало РИА «Новости».

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», — ответил он журналистам на вопрос о реакции администрации США из-за предстоящего выхода интервью.

Реклама

Ранее издание Newsweek сообщило, что Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с Путиным. Мужчине могут запретить въезд в страны ЕС.

Владелец соцсети Х, предприниматель Илон Маск возмутился после новостей о вероятных санкциях против публициста. По его словам, Карлсон является «видным американским журналистом», поэтому такие меры сильно бы оскорбили общественность США.