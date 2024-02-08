Мир 08 февраля 2024, 04:21 Такер Карлсон назвал точное время выхода интервью с Путиным Карлсон: интервью с Путиным выйдет 9 февраля в 02:00 по Москве РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон сообщил точное время выхода интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети.

Интервью выложат на сайт журналиста 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

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Такер Карлсон взял интервью у российского лидера 6 февраля. Эту информацию журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее дату публикации озвучила газета The Wall Street Journal. Карлсона назвали «наиболее видным правым», критикующим поддержку Украины Америкой. Журналист считает, что надо понять взгляды Путина.

Карлсон записал анонс интервью с Путиным на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя. Ролик набрал в соцсети X более 50 миллионов просмотров за девять часов.