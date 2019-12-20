Натуральная елка на Новый год: инструкция по покупке и уходу

Какие хвойные деревья бывают

На елочных базарах представлены разные виды новогодних деревьев. Источник фото: сайт мэра и правительство Москвы

На новогодних елочных базарах продаются обычная российская елка, которую все хорошо знают с детства, сосна, которая тоже является отечественным товаром, и несколько видов импортных деревьев — пихта Нордмана, пихта Фразера (появилась на рынке недавно, но уже пользуется популярностью). В этом году еще появилась норвежская елка. Также продаются деревья в горшках с корневой системой.

Датские елки — такое название распространено в России, их привозят из Дании, где выращивают миллионами. Речь идет о пихте Нордмана. У нее хвоя мягкая, не колется, не выпадает, когда высыхает, только подкручивается и становится хрупкой. Может простоять месяц. Однако у нее практически нет запаха.

Пихта Фразера, как и русская ель, достаточно сильно пахнет, вперемешку с мандаринами. Перед отечественной у нее преимущество, что мягкая хвоя и не опадает так быстро.

Сосна тоже хорошо пахнет. Для нее также нормально присутствие небольшой желтизны. Хвоя может быть колючей, как у ели и сосен, а может быть мягкой, как у пихт. К примеру, дети могут лицом уткнуться в пихту Фразера или Нордмана и не поцарапаться.

Дети обожают находить подарки под елкой дома, а если она еще и живая, вдвойне по-новогоднему. Источник фото: РИА «Новости»

Как правильно выбрать живую елку

При покупке нужно обращать внимание на то, чтобы с елки не сыпались иголки, не было явно выраженных сухих веток. Хотя нижние ветки могут быть сухими, так как елки растут в траве и солнечного света недостаточно, чтобы дерево отрастило иглу на нижних ветках.

Есть способ проверить качество ели. Нужно провести рукой по ветке — не осталось ли хвои в руке, согнуть ветки — посмотреть, насколько они эластичные.

Однако есть фактор, на который никак не повлиять. Если большая партия, то в ней могут быть елки, которые срубили первыми и последними. Какая вам попадется, предугадать нельзя, тут как с цветами. Даже та, которую срубили первой, будет выглядеть прекрасно, но дома начнет быстро портиться. Определить это никто не может. Эксперты «360» напоминают, что елка — невозвратный товар.

Сколько стоит

В 2019 году цены на новогодние елки начинаются от 500-1000 рублей. Русская елка будет в среднем стоить 1500-2000 рублей. Импортная — 3500-10 000 рублей. Однако цена зависит не только от места, в котором выращивали растение, но и от его эстетического вида. Поэтому бюджет лучше прикинуть заранее.

Как перевозить натуральную елку домой

Самое логичное решение — упаковать. Сейчас елку упаковывают в сетку-рукав, но можно дополнительно взять в пакет. Просто в пакет нельзя — елка его разорвет, а если в одну сетку, то будут торчать иголки, и это навряд ли понравится людям, с которыми вы едете в автобусе. Поэтому сначала елку нужно спрятать в сетку и потом в пакет-рукав. Носить лучше, держа за середину. Если найти центр тяжести, то нести можно будет одной рукой.

Если есть возможность забрать елку на авто, то здесь обычный способ: ель кладут на крышу, открывают двери, через салон привязывают дерево шпагатом, под дерево можно что-то подложить.

Главное, чтобы машина подошла по размеру новогодней елки. Источник фото: РИА «Новости»

Как устанавливать живую елку дома

Здесь могут быть разные варианты, хоть к полу прибивай. Однако, как правило, продаются елки с подставками, либо их можно купить отдельно. Внутри подставок резервуары для воды. Если получится найти зимой песок, то можно его насыпать в ведро и поставить туда дерево. Таким образом утяжелить основу елки.

Сделать елку пышной невозможно, нужно просто дождаться, когда ветви сами расправятся после улицы. Ну а главное, сделать ель красивой помогут украшения. Но есть еще способ для тех, кто опоздал с покупкой, — это связать две елки, тогда новогоднее дереве будет выглядеть пышнее.

Как ухаживать за натуральной елкой

Если вы заносите елку с мороза в дом, она должна постоять несколько часов, чтобы оттаяли лапы (ветки), чтобы елка могла расправиться. Для дерева перепад температуры — это стресс. Нельзя ставить ель в очень теплое сухое помещение, рядом с отопительными приборами и батареями.

Когда ставите елку, нужно, чтобы у нее был свежий срез, чтобы она могла питаться водой. Можно подпилить самим. Если елка метровая, то ей нужно чуть-чуть воды. Аспирин кладут, если большой объем подставки, когда вода в ней несколько дней не меняется. Класть следует в среднем таблетку на литр, хотя это не принципиально. Проветривание приветствуется, чтобы насытить кислородом дерево. Елка сама выделяет кислород, но атмосфера в квартирах слишком сухая, а здесь влажный воздух будет попадать с улицы.

За любой елкой уход примерно одинаковый: нужно поливать, чтобы было достаточное количество воды. Показательным будет первый день, когда станет понятно, сколько елка пьет воды. Доливать достаточно будет в среднем один раз в день, потом темпы выпивания воды снижаются. Опрыскивать елки не будет лишним.

Насекомые на деревьях

Последнее время достаточно часто случается так, что на елках остаются насекомые. Нельзя забывать, что эти деревья растут в естественной среде. Там есть жуки, насекомые, и вся эта живность просыпается, когда елку заносят в дом — оживает в тепле. Но бояться этого не надо, уверяют специалисты, потому что это все естественно, никаких вредителей там быть не может. Объясняется это все тем, что деревья выращены в том регионе, где никаких опасных видов фауны нет. Поэтому если увидите дождевого червя, отдайте кому-нибудь на рыбалку.

Как долго стоит живая ель

Все елки стоят по-разному. Пихты и сосны держатся дольше, чем обычные елки. Это связано с тем, что они разные по своей структуре. Пихта практически не сыпется, она просто высыхает. Иностранные пихты, когда высыхают, подкручиваются и тускнеют, так как у них хвоя другой структуры.

Русские елки стоят плюс-минус 7-14 дней. Две недели — это максимум при очень хорошем уходе. Поэтому здесь нет необходимости покупать елку до 15–16 декабря. Сосна отечественная стоит гораздо дольше, и иголки не так активно выпадают.

Елки в горшках, конечно, стоят дольше. Если за ними хорошо ухаживать, то можно даже высадить. Но не стоит забывать, что Новый год — праздник, который длится не вечность, а елка не домашнее растение.

Когда приходит время утилизировать деревья, специалисты рекомендуют относить их на пункт приема новогодних елок, которые организует город.

Натуральная или искусственная елка: что выбрать

Каждый решает сам. Но плюс искусственной елки очевиден, ее покупаешь один раз, не нужно откуда-то везти, тратить деньги, утилизировать, собирать иголки, подливать воду и так далее. То есть главное преимущество это то, что она не является живой.

Но в пользу второй можно сказать, что у вас дома будет стоять уникальная, единственная в своем роде елочка. Детям понравится сказка, что ее привезли из леса, где живут милые зверушки. А какие-то виды новогодних деревьев буквально пахнут зимой и создают новогоднее настроение. Ну и главное — на Новый год хочется начинать все по-новому, поэтому, может быть, стоит попробовать с живой елки.

Если с елками разобрались, то что делать с новогодним столом? Под Новый год россиян постиг очередной сомнительный сюрприз: ингредиенты для оливье подорожали почти на пять процентов. «360» расспросил поваров о том, чем заменить традиционный новогодний салат, и рассказывает о трех лучших вариантах для праздничного стола.