Чтобы праздники были в радость. Учимся правильно возить елки в автобусах Подмосковья

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило пассажирам о правилах перевозки елей в автобусах области и на пригородных электропоездах.

В этом году в Подмосковье организовано более 400 площадок, где жители могут приобрести ели, сосны или букеты из веток.

При перевозке деревьев или праздничных композиций их необходимо надежно обернуть тканью или пленкой и связать, чтобы избежать загрязнения салона смолой или опавшими иголками. Водитель может отказать пассажирам в провозе хвойных деревьев, если они препятствуют входу или выходу пассажиров.

Бесплатно в автобусах можно провозить елочки и букеты из веток длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров. Более крупные деревья можно перевозить за отдельную плату. Главное, чтобы их параметры в сумме были не больше 180 сантиметров.

Провоз праздничного багажа оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 34 рубля. В пригородном — зависит от расстояния: до 25 километров — 34 рубля, от 25–50 километров — 68 рублей, 50 и более километров — 102 рубля.

На пригородных электропоездах пассажиры могут бесплатно провозить деревья и композиции, если параметры багажа (длина + ширина + высота) не превышают 180 сантиметров. Если дерево все же превышает допустимые параметры, а длина пути не превышает 100 километров, то за багаж нужно доплатить 120 рублей. Если пассажир едет на расстояние, превышающее 100 километров, следует заплатить 240 рублей. Для багажа необходимо оформить отдельный билет.