Елочные базары открылись в Подмосковье. Как выбрать лучшее новогоднее дерево?
За новогодней елкой певец Дмитрий Нестеров отправился на ярмарку в Красногорск. К выбору дерева он подошел серьезно: почитал советы экспертов, проконсультировался со специалистами, после чего составил свой список лайфхаков, как выбрать елку правильно.
«Если вы видите, что нижняя часть лапника не прилипает к стволу, — это первый признак того, что елка хорошая. Затем мы должны постучать елкой по земле. Если ничего не произошло, то это тоже хороший знак», — рассказал певец Дмитрий Нестеров.
По словам певца, выбирать елку однозначно стоит по внешнему виду. Причем, чем внимательнее смотреть, тем больше можно узнать о дереве.
«Если видите черный ободок, то елка была срезана давно», — отметил Дмитрий Нестеров.
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Также ствол если должен быть без трещин, а ветки — целыми. Но вот цвет дерева — дело вкуса. Специалисты говорят, что желтизна на ветках вовсе не повод отправлять дерево в утиль.
«Цвет уникален на самом деле. Елка может быть прям зеленая-зеленая. А может быть чуть-чуть желтенькая. Но это не значит, что она сохнет, просто у нее такой пигмент цвета. То есть, это особенность елки», — сообщил продавец Михаил Криксин.
А еще важно правильно выбрать место, где покупать елку. Лучше за ней отправляться на специальные базары. Они в Подмосковье работают уже неделю. Елки привозят из питомников Кировска, Владимира, Тамбова и других регионов. Если за купленным деревом правильно ухаживать, то оно простоит до Старого Нового года.
Цены практически везде одинаковые: 700 рублей за метр. Впрочем, торопиться с покупкой тоже не стоит. Новую партию деревьев из питомников завозят каждую неделю, а продавать будут вплоть до полуночи 31 декабря. Цены при этом не изменятся.