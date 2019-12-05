Миссия выполнима. Три салата на замену оливье

Под Новый год россиян постиг очередной сомнительный сюрприз: ингредиенты для оливье подорожали почти на пять процентов. «360» расспросил поваров о том, чем заменить традиционный новогодний салат, и рассказывает о трех лучших вариантах для праздничного стола.

Ингредиенты для салата оливье подорожали на 4,6% за 2019 год, так что, может быть, пришло время задуматься об альтернативе, которую мы будем нарезать под «Иронию судьбы» 31 декабря? Мы выбрали для вас бюджетные и даже более здоровые и полезные варианты.

Панцанелла

Шеф-повар и ведущий авторского кулинарного шоу Марк Стаценко посоветовал россиянам на этот Новый год попробовать приготовить старинный бюджетный и вкусный итальянский салат панцанеллу. Сам Марк Стаценко описал его так: «Когда денег нет, а чего-то такого хочется».

Для классической панцанеллы ничего сверхъестественного и дорогого не потребуется, только красные помидоры, оливковое или растительное масло, соль с перцем, уксус, сметана, травы и черствый белый хлеб.

Помидоры нужно мелко нарезать, добавить масло и специи, а хлеб следует нарезать крупно или просто наломать. Далее остается только смешать ингредиенты, добавить уксус — яблочный или винный белый, травы, например базилик или мяту, немного красного лука, ложку сметаны или мягкого творожного сыра.

Получившийся салат перемешать и дать настояться в холодильнике около получаса. На стол панцанеллу подают в красивой посуде, сверху салат можно украсить зеленым луком.

Вителло тоннато

Шеф-повар ресторана «Пауланер» Дмитрий Новичков тоже посоветовал нам закуску итальянской кухни: вителло тоннато. Это холодное мясо в соусе из тунца, которое можно предложить семье или гостям как изысканную альтернативу привычным угощениям.

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Для вителло тонато вам понадобится мясо — говядина или телятина. Прежде всего надо нарезать его крупными кусками, добавить соль, перец и слегка обжарить на сковородке, а потом отправить в духовку на 15-17 минут, чтобы оно получилось с розовым соком.

Далее нужно взять около 200 граммов консервированного тунца, 30 граммов репчатого лука, зубчик чеснока и чайную ложку маринованных каперсов. Все эти ингредиенты взбить в блендере до однородной массы, добавить в получившееся пюре три столовые ложки майонеза и две столовые ложки 20-процентной сметаны.

Получившийся соус вылить на тарелку, тонко нарезать остывшее мясо, сверху украсить помидорами и зеленью. Закуска готова!

«Это обалденное сочетание, во многих ресторанах оно пользуется большим спросом, потому что, несмотря на то, что это рыба и мясо, сочетание безумно хорошее!» — сказал Новичков.

Брускетта

Шеф-повар ресторана «ХлебСоль» Станислав Филимонов порекомендовал порадовать себя на Новый год брускеттой и даже предложил два варианта — для вегетарианцев и тех, кто любит мясное.

Для приготовления начинки понадобятся помидоры, зелень, масло и соль — все мелко порезать и перемешать. А если хочется паштета, то нужно обжарить лук и морковь, добавить печенку, немного коньяка и сливочное масло. Такого блюда получится много — вместе с хлебом и сливочным маслом праздничная закуска станет еще и сытной.

Хлеб нужно поджарить или запечь в духовке, чтобы сверху была хрустящая корочка, но внутри он оставался мягким. Начинку для брускетты подавать на стол в красивых блюдах, нарезанный хлеб и сливочное масло отдельно.

И все-таки даже шеф-повара сходятся во мнении — как бы ни подорожали ингредиенты для оливье, россияне не перестанут его делать. Дело в том, что история с оливье остается, как выразился Марк Стаценко, «советско-традиционным» салатом, который хочется съесть раз в год, в новогоднюю ночь, не из-за его особенных вкусовых качеств, а из-за того, что он напоминает о детстве.