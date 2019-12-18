Экоакция «Подари своей елке вторую жизнь» стартует в Подмосковье 15 января

Во всех городах Подмосковья с 15 января по 15 февраля 2020 года во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В каждом городском округе Подмосковья в середине января откроется в среднем по два специальных брендированных пункта приема, куда можно будет сдать на переработку натуральные ели. Полный список точек разместят на официальных сайтах МинЖКХ региона и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский напомнил, что в прошлом году при активном участии жителей было собрано более 7,5 тысячи елок. В этому году власти рассчитывают собрать елей в разы больше, так как очевидна высокая вовлеченность населения в раздельный сбор бытовых отходов.

И. о. главы МинЖКХ Подмосковья напомнил, что в конце уходящего года открылось несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки «Мегабак», куда жители смогут привозить не только ели, но и весь крупногабаритный мусор: спил, одежду, мебель, бытовую технику.

«Елки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку. И по аналогии с прошлым годом из их щепы будут изготовлены элементы для игровых площадок, которые будут переданы в детские дома. Сейчас мы определяем, какие конкретно детские учреждения это будут», — сказал Антон Велиховский. В прошлом году такие детские площадки установили в детских домах в Егорьевске и Балашихе.

Основная цель экоакции «Подари своей елке вторую жизнь» — чтобы жители не выбрасывали новогодние деревья в придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов. Еловая щепа после измельчения в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей, в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Таким образом, акция помогает восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.

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В Подмосковье работает несколько десятков предприятий, занимающихся вторичной переработкой отходов — таких как пластик, стекло, бумага и картон, металл и текстиль, бывшие в употреблении покрышки и прочее.

На вторичную переработку сейчас отправляется около миллиона тонн ТБО. В следующем году это число увеличится минимум вдвое. Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку. Сегодня этот показатель составляет 20%, в ближайших планах — увеличить его до 50%.