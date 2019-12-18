Эксперты определили цены на новогодние елки в Москве

По информации издания, в этом году елки прибудут из Пермского края, Дании и Норвегии. Зарубежные деревья обладают более густыми и аккуратно подстриженными ветвями, поэтому и стоят дороже отечественных.

«В этом году самая низкая цена на елку — 1000 рублей. За такую стоимость можно купить русскую елочку высотой один метр. Ценник на импортные елки начинается от 3,5 тысячи рублей. Желающим любоваться дома на двухметровую датскую красавицу придется раскошелиться на 8–9 тысяч рублей», — отметил гендиректор компании, которая поставляет елки для городских базаров, Владислав Пухарев.

По его мнению, на предновогодних базарах скидок не будет: поставщикам важен равномерный спрос. Эксперт также посоветовал рассмотреть ветки дерева перед покупкой.

«Чтобы проверить качество елки, нужно взять дерево в руки и резко стукнуть нижней частью ствола о землю. Иголки не должны осыпаться», — пояснил Пухарев.

Специалист по продажам елок Анастасия Ванчикова рассказала, как поддерживать состояние новогоднего дерева в домашних условиях.

«Елка — это живое дерево, которое подвержено стрессу. Дома его нужно сначала поставить в теплое место, но подальше от батареи. А потом хранить его в прохладе, постоянно опрыскивая. Если не соблюдать эти рекомендации, дерево может засохнуть за два-три дня. А при правильном уходе будет радовать целый месяц», — уточнила она.

Елку можно заменить массой альтернативных вариантов. Например, повесить гирлянду или фотографии в форме праздничного растения.

Специалист в области озеленения и ботаник Антон Нефедов порекомендовал обратить внимание на живые елки в горшках.

«Такое дерево не придется выбрасывать после праздников — его можно посадить, например, на своем дачном участке», — заметил он.