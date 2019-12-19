В искусственных елках нашли формальдегид

Состав искусственных елей семи торговых марок проверили специалисты Роскачества. В некоторых товарах эксперты нашли токсичное для человека вещество — формальдегид.

Сотрудники Роскачества проверяли елки торговых марок «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум. Их стоимость варьируется от трех до 11 тысяч рублей. Эксперты проводили работу, обращая внимание на 34 показателя. Так, товары проверялись на интенсивность запаха. Все экземпляры обладали стойким запахом, который свойствен продукции из ПВХ.

«Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах — последствия несоблюдения этих условий», — заявила руководитель испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасия Филоненко. Ее слова процитировала пресс-служба Роскачества.

Эксперты заметили, что у некоторых товаров присутствует резкий запах и выделяется повышенная норма формальдегида. Между тем, все участвующие в исследовании елки оказались сделаны из нормального материала: ветви и иголки были прочными.

Однако покраска части деревьев — не совсем качественная. Елки трех торговых марок потеряли цвет после воздействия на них ультрафиолета. Кроме того, специалисты отнесли все испытуемые образцы к группе средней воспламеняемости. Однако во время работы они показали низкую степень возгорания. Некоторые из них были самозатухающими.

Ранее стало известно, что самая дешевая живая елка в Москве стоит тысячу рублей. Самые дорогие — восемь или девять тысяч рублей.