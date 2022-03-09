Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА «Новости», что сеть быстрого питания KFC никуда не уйдет с российского рынка, так как работает в стране по франшизе. Это же, по его словам, касается Burger King.

«KFC никуда не уйдет, даже если очень захочет. Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды „сверху“. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут. Burger King пока ничего не объявлял, и я очень сомневаюсь, что он тоже уйдет. У нашего российского Burger King российские корни, <…> он куплен россиянами, поэтому возможна та же ситуация, как и с KFC. Если будет принято решение о закрытии Burger King, то, скорее всего, это вызовет сопротивление операторов», — заявил Миронов.

Владелец KFC и Pizza Hut — Yum! Brands — объявил о приостановке развития брендов в России 8 марта. Компания намерена перенаправить доход на гуманитарные цели. В стране работает около тысячи ресторанов KFC.

Ранее о приостановке работы в РФ сообщили CocaCola, PepsiCo, Starbucks. Все рестораны в стране временно закроет McDonald’s.

Компания Procter & Gamble (P&G) серьезно сократит ассортимент своей продукции на российском рынке.

Кроме того, с российского рынка уходят OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M, Mothercare и другие. Бренд спортивной одежды Helly Hansen приостановил работу онлайн-магазинов в России, сообщило РИА ФАН.