Coca-Cola приостановила свою деятельность в России

Вслед за другими зарубежными компаниями ограничить свою деятельность в Росси решили и в руководстве Coca-Cola. Об этом сообщило РИА «Новости». Фирма временно приостанавливает работу на территории РФ.

Такое заявление появилось на официальном сайте компании.

«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — говорится в заявлении.

Coca-Cola Hellenic — это одна из самых крупных в мире компаний, которые занимаются розливом и дистрибуцией напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.

Компания проводит свой бизнес в 28 странах. На территории России компанию представляет ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В ее владении находятся заводы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах РФ.

Ранее стало известно, что американский стриминговый сервис Nеtfliх официально подтвердил информацию о приостановке своей деятельности в России. В сообщении компании указано, что решение принято на фоне изменившейся ситуации на международной арене.