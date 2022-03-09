Детские магазины Mothercare закроются в России

Британский ретейлер детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России. Прекратятся работа магазинов и онлайн-продажи, сообщил Reuters.

Компания приняла такое решение в связи с событиями на Украине. Закроются примерно 120 магазинов.

На Россию приходится до 25% розничных продаж Mothercare.

Ранее о приостановке своей работы в России объявили CocaCola, PepsiCo , Starbucks. Все рестораны в стране временно закроет McDonald’s.

Yum! Brands, которой принадлежат мировые бренды КFС и Рizzа Нut, решила приостановить инвестиции и развитие в России и перенаправить доход на гуманитарные цели. Компания Procter & Gamble (P&G) серьезно сократит ассортимент своей продукции на российском рынке.

Кроме того, с российского рынка уходят OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M и другие. Бренд спортивной одежды Helly Hansen приостановил работу онлайн-магазинов в России, сообщило РИА ФАН.

Массовый уход зарубежных компаний происходит на фоне санкций, принятых странами Запада в связи с проведением военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин.