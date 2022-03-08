Владелец KFC и Pizza Hut приостановит развитие брендов в России

Компания Yum! Brands решила приостановить инвестиции и развитие в России и перенаправить доход на гуманитарные цели. Заявление процитировало агентство «Прайм».

Yum! Brands принадлежат мировые бренды KFC и Pizza Hut. В России действует около 1000 ресторанов одной и свыше 70 — другой сети.

Ранее стало известно о том, что работу в России приостановит американская компания Estee Lauder, производитель косметики, парфюмерии и престижных средств по уходу за кожей. Также из-за ситуации на Украине магазины в России закрыли Ikea, Chanel, Hermès, Mango, Sephora. О закрытии продаж на официальном сайте в России объявила Apple. Microsoft приостановил продажи и предоставление услуг в РФ. Поставки в страну прекратили Samsung, Nokia и другие. Онлайн-продажи в России временно закрыла американская компания Nike. В ближайшее время магазины и онлайн-продажи в стране закроет Adidas.

В России перестали работать сервисы бронирования отелей Booking и Airbnb.

Также, по данным «Газета.ru», о приостановке коммерческой активности в России заявили в IBM.