McDonald’s временно закроет все рестораны в России

Американская компания McDonald’s временно закроет в РФ 850 ресторанов быстрого питания. Об этом заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, его слова привело РИА «Новости».

По словам руководителя корпорации, в российских ресторанах сети работают 62 тысячи сотрудников, которые «вложили сердце и душу» в развитие бренда. Однако ценности компании не позволяют в настоящее время продолжать работу в стране.

«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине», — отметил Кемпчински.

Он сообщил, что McDonald’s принял решение на время закрыть все свои рестораны в России и приостановить все операции на рынке.

Массовый отток зарубежных компаний их России начался после очередного витка международных санкций. Их ввели после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

Ранее стало известно, что компания L’Oreal объявила о закрытии магазинов в России.