Starbucks приостановил деятельности в России

На фоне ситуации на Украине свою деятельность в России прекращает американская сеть кофеен Starbucks. Об этом сообщил глава компании Кевин Джонсон. Его заявление привело РИА «Новости».

«Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks», — сообщил Джонсон.

Он пояснил, что все кофейни сети в РФ будут закрыты, сама компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks». В РФ работают порядка 130 филиалов сети.

Ранее Кевин Джонсон опубликовал обращение к сотрудникам, в котором заявил, что осуждает «неспровоцированные, несправедливые и ужасающие атаки» на Украину со стороны РФ. Он также добавил, что Stаrbuсks пожертвует гонорары, которые она получает от своей деятельности в России, на оказание гуманитарной помощи на Украине — наряду с другими финансовыми взносами.

Генеральный директор американской корпорации McDonald’s Крис Кемпчински ранее заявил, что в России временно закроют все 850 ресторанов сети.