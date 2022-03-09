PepsiCo прекратила свою деятельность в России

Американская компания PepsiCo прекратит свою рекламную деятельность и продажу напитков в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность… в России», — говорится в заявлении.

В компании также добавили, что PepsiCo «имеет обязанность» продолжать продавать в стране молоко и детское питание.

Также сообщается, что деятельность компании приостановлена на Украине ради обеспечения безопасности сотрудников и их семей.

PepsiCo является является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в стране. Компания инвестировала сотни миллионов долларов в три производственных предприятия в России. В прошлом году на долю РФ пришлось 3,4 миллиарда долларов, или более 4%, от 79,4 миллиарда долларов дохода компании.

Компания владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Lay’s, Cheetos, Doritos и рядом других.

В России PepsiCo впервые появилась в 1959 году. Тогда компания представила свой напиток Pepsi на выставке американской продукции, которая проходила в Москве.

Ранее стало известно, что Coca-Cola приостановила свою деятельность в России.