Procter&Gamble значительно сократит ассортимент товаров в России

Американская компания Procter&Gamble (P&G) серьезно сократит ассортимент своей продукции на российском рынке. В настоящее время уже прекращены все инвестиции в страну, в медийную и рекламную деятельность. Об этом в письме к сотрудникам сообщил исполнительный директор компании Джон Меллер. Текст послания приводит РБК.

«Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни», — написал Меллер.

Он пояснил, что продукция компании необходима людям даже во время кризиса. поскольку позволяет удовлетворить потребности в гигиене и здравоохранении. Он также сообщил, что компания направила благотворительным организациям многомиллионный пакет помощи в виде пожертвований и продукции P&G для распространения среди беженцев.

Около 50% всех брендов компании, среди которых Always, Head & Shoulders, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B, Mr. Proper и многие другие, выпускаются на предприятиях в Санкт-Петербурге и Новомосковске Тульской области.

P&G вышла на российский рынок в 1991 году. Общий объем инвестиций в экономику РФ превысил один миллиард долларов.Сотрудниками компании в России являются более двух тысяч человек, а к операционной деятельности привлечены более 10 тысяч человек.

Ранее ряд компаниий сообщили о приостановке своей деятельности на территории РФ. Это OBI, Ikea, LEGO, Nike, H&M и другие.