Часть ограничений из-за СОVID-19 ослабили в Подмосковье. Как теперь смогут работать предприятия региона

Начиная с 18 мая в Подмосковье возобновляют работу строительные предприятия. Губернатор региона Андрей Воробьев лично проверил одну из таких организаций.

Проверка прошла 14 мая на заводе по производству ламината Tarkett в Мытищах. Губернатору показали все этапы, которые для безопасности обязан пройти каждый работник.

«Идет обработка хлорирующим составом, дальше выдаются медицинская маска и перчатки. Мы не знаем, сколько сотрудник находился в своей маске. Он полностью обрабатывает руки, снимает свою маску, снимает свои перчатки, надевает наши. Кроме этого, мы выдаем каждому сотруднику очки», — рассказал представитель организации.

Он пояснил, что очки необходимы, чтобы люди не дотрагивались до глаз во время работы. Такое средство защиты выдается индивидуально каждому работнику, который может его потом обработать дезинфицирующим средством. Еще прямо на входе будет стоять стюард.

«Основная его задача — научить, как жить в современных реалиях. Это опытные работники, я им доверяю. Их на предприятии 12, они прошли инструктаж под подпись», — отметил сотрудник завода.

Затем главу региона проводили на само производство. Там Андрей Воробьев пообщался с одним из стюардов. Мужчина рассказал, что будет следить, чтобы все носили средства защиты. Если человек снимет маску или перчатки, то ему напомнят о правилах.

Мы сейчас проверили предприятие: современное, эффективное, с очень высокой производительностью. Здесь прежде всего упор сделан на безопасности с точки зрения COVID-19. Задача сделать так, чтобы экономика заработала, стройка заработала, перерабатывающие предприятия Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Глава региона подчеркнул, что в области уже работает около 1200 предприятий, а 18 мая к ним присоединяются еще 800 организаций. Те компании, которые работали не в полную силу, теперь смогут расширить свои возможности.

«Понятно, что новые условия труда надолго войдут в нашу жизнь. И руководители, собственники предприятий должны позаботиться о тех, кто трудится на них, предусмотрев все необходимые меры предосторожности с точки зрения распространения инфекции», — отметил Андрей Воробьев.

Работа медиков

На следующий день, 15 мая, губернатор отправился в Красногорск, чтобы пообщаться с медицинскими работниками.

«Сегодня будет первая большая встреча с врачами. Президент дал команду сделать федеральные выплаты. Мы федеральные и региональные довели до врачей, мы расширили категории: это еще и вспомогательный персонал, водители. Все работают очень много, поэтому получат дополнительные деньги», — рассказал глава региона.

По словам Воробьева, сейчас основной задачей является привлечение на работу медперсонала. За прошедшую неделю в Подмосковье начали работать около 130 новых врачей, но открытые вакансии все еще остаются.

Медики находятся на передовой. Много кто выбывает, заражается. Я вот хочу цифры привести. Если в феврале у нас с СОVID-19 работала тысяча человек, в марте — 10 тысяч, то в апреле уже 27 тысяч. Сегодня 27 тысяч медиков и вспомогательного персонала работают с коронавирусом Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

При этом он подчеркнул, что количество выявленных случаев инфицирования в регионе снижается. Но госпитализация все еще продолжается. «Мы пока немного, но каждый день койки наполняем, поэтому расслабляться, увы, не можем, не имеем права», — сказал Воробьев.

Поддерживают врачей не только финансово. Так, больница в Красногорске получила 36 новых машин неотложной помощи. Губернатор отметил, что на неотложку ложится сейчас огромная нагрузка. Только в апреле объемы работы неотложной медицинской помощи увеличились в пять раз по сравнению с 2019 годом. Более того, иногда водителям приходится проезжать по 500 километров. Так происходит, когда где-то нет свободных коек и пациента везут в другой город.

«За машины спасибо, потому что машин действительно не хватает», — сказала сотрудница больницы.

Губернатору рассказали, что в день на одну машину неотложки приходится по 40-50 вызовов.

«Нам сейчас канал „360“ помогает, он машины выдал. Немного полегче, конечно, с ними. И Мострансавто маршрутки выдали», — сказал другой сотрудник медучреждения.

Воробьев пояснил, что сейчас самая большая сложность не купить машины, а найти фельдшеров, врачей и водителей. Он попросил медиков беречь себя и работать в костюмах, которые предотвращают заражение вирусами.

«Слова благодарности вам за вашу работу, за ваше служение. Я очень надеюсь, что эти машины помогут очень многим жителям нашего Подмосковья», — заключил губернатор.